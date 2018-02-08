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Тульские предприниматели получат беззалоговые микрозаймы под 4%
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульские предприниматели получат беззалоговые микрозаймы под 4%

Глава комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Татьяна Лапаева рассказала о мерах поддержки в регионе малого и среднего бизнеса.

8 февраля в здании правительства Тульской области председатель регионального комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Татьяна Лапаева рассказала об итогах деятельности ведомства в 2017 году и планах на 2018.

За прошедший год в регионе зарегистрировано 62 500 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) — их количество возросло на 2%. По словам председателя комитета, рост стал возможен благодаря комплексу мер поддержки, а также налоговые преференции в отношении сферы малого и среднего бизнеса.

Всего в прошедшем году государственной поддержкой воспользовались 7879 субъектов МСП. Также в регионе были созданы Центр инжиниринга и Центр поддержки экспорта, проводилась работа по развитию сети МФЦ для бизнеса, начато строительство нового здания бизнес-инкубатора, его планируют завершить в конце этого года, также стартовала подготовительная работа по созданию сети бизнес-инкубаторов в Тульской области. А в профильной программе «Ты — предприниматель» приняли участие более 1200 школьников и студентов.

В 2017 году заключен 31 договор о поставке на экспорт продукции тульских предприятий и 15 межрегиональных соглашений, еще по 5 переговоры продолжаются. Количество экспортно ориентированных предприятий возросло более чем в 2 раза (с 92 до 198).

– В регионе действует широкая линейка мер финансовой поддержки: субсидии, микрозаймы, поручительства перед банками при отсутствии достаточного собственного залогового обеспечения. Меры поддержки совершенствуются в зависимости от потребности бизнеса, — сказала Татьяна Лапаева.

В течение прошлого года были введены микрозаймы по ставке 7% для МСП, осуществляющих деятельность в сфере туризма (на срок 36 месяцев, максимальная сумма — 3 млн рублей). А уже во второй половине февраля 2018 года вводятся беззалоговые микрозаймы под 4% годовых на приобретение контрольно-кассовой техники новых моделей.

В рамках госпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тульской области» оказывается поддержка инновационным предприятиям, предпринимателям, осуществляющих деятельность в моногородах.

В Тульской области введены льготы по налогу на имущество, «налоговые каникулы», пониженные в 2−3 раза налоговые ставки как для впервые зарегистрированных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так и для действующего бизнеса.

Запущен новый портал bn71.ru, на котором в доступной форме размещена необходимая предпринимателям информация.

Региональный минсельхоз совместно с комитетом налаживает взаимодействие между предприятиями АПК региона и сетевыми компаниями. Продукция мелких и средних производителей реализуется как в супермаркетах, так и в торговых точках малого формата. В 2017 году проведено свыше 5300 ярмарок, рост к показателям 2016 года составил 12,7%.

По итогам 2017 года рост цен в целом на продовольственную группу товаров в Тульской области составил 2,46%. Это ниже чем по ЦФО и России.

Среди основных задач комитета в 2018 году Татьяна Лапаева отметила:

  • внедрение сервисной модели поддержки малого и среднего предпринимательства, предусматривающей предоставление мер господдержки бизнеса по принципу «одного окна» (развитие сети МФЦ для бизнеса на базе финансовых организаций);
  • совершенствование региональной системы поддержки малого и среднего предпринимательства;
  • расширение рынков сбыта товаров местного производства и сдерживание роста цен;
  • развитие ярмарочной, нестационарной торговли;
  • проведение мероприятий по обеспечению соблюдения требований действующего законодательства в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных и цветных металлов.
Автор: Юлия Гришина, вчера, в 17:34 −1
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