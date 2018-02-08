Тульских школьников приглашают обучиться финансовой грамотности

Можно ли самостоятельно накопить на планшет или велосипед, не обращаясь к родителям? Можно! Бережно относиться к деньгам, составлять личный финансовый план, принимать взвешенные решения, касающиеся бюджета – этому и многому другому учат специалисты Банка России.

На днях началась весенняя сессия «Онлайн-уроков финансовой грамотности» – это один из проектов Банка России. Уроки, которые проходят по скайпу в режиме реального времени, ведут настоящие практики и профессионалы финансового рынка.

Подключиться к тематическим вебинарам, которые пройдут до

20 апреля по всей стране, может любая тульская школа, имеющая доступ в интернет и проектор.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте www.dni-fg.ru и выбрать интересующую тему, дату и время мероприятия.

Уроки проходят не только в удаленном доступе, но и в «живом» – в классах. Так, специалисты отделения по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО уже не первый год проводят мероприятия по финансовой грамотности для учащихся всех уровней образования. За 2017 год 50 лекций посетили более тысячи ребят.

– Как накопить на крупную покупку, не влезая в долги, каких правил придерживаться, пользуясь банковской картой, кто такие кибермошенники... Благодаря таким занятиям, которые проходят в формате интерактива, дети получают важные знания, позволяющие им грамотно пользоваться финансовыми инструментами, – отмечает Дмитрий Новиков, управляющий Тульским отделением Банка России.

Подать заявку на проведение мероприятия по финансовой грамотности можно по телефону 32-52-96.