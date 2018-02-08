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В 2018 году в тульских домах заменят 75 лифтов

В 2018 году в тульских домах заменят 75 лифтов

Также определен предварительный адресный список МКД, лифтовое оборудование которых было введено в эксплуатацию в период 1956-1977 гг.

Заместитель главы администрации города Тулы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Мурзин рассказал о программе по замене лифтового оборудования в многоквартирных домах города.

Уже разработаны нормативно-правовые акты об утверждении порядка и условий предоставления субсидий на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (замена лифтового оборудования признанного непригодным, ремонт лифтовых шахт) в 2018 году.

Совместно с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области определен предварительный адресный список МКД, лифтовое оборудование которых было введено в эксплуатацию в период 1956-1977 гг.

Данный список включил в себя 52 МКД – это 160 лифтов.

Программа будет реализовываться на условиях софинансирования из нескольких источников:

  • городской бюджет – 22,2%;
  • бюджет области – 22,2 %;
  • средства Фонда капитального ремонта Тульской области – 51,9 %;
  • жители – 3,7 %.

Критериями для участия МКД на проведение в них капитального ремонта общего имущества (замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт) в 2018 году служат:

  1. Год ввода в эксплуатацию МКД: с 1956 по 1977 годы.
  2. Денежные средства по взносам на капитальный ремонт должны перечисляться на счет регионального оператора, так как субсидия предоставляется Фонду капитального ремонта Тульской области на выполнения вышеуказанных работ в многоквартирных домах, собственники помещений которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора.
  3. Принятие собственниками помещений МКД решения по финансированию работ на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт) в 2018 году в размере 3,7% от общей стоимости ремонта лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации.
  4. Наличие акта обследования специализированной организации, выполнившей оценку технического состояния лифтового оборудования данного МКД, о признании данного лифтового оборудования подлежащим модернизации или замене.

В 2018 году в домах Тулы планируется заменить 75 лифтов

С 9 по 13 февраля в Туле пройдут собрания собственников МКД, вошедших в предварительный адресный список. 
 

После принятия решения и оформления данного решения протоколом, жителям необходимо будет собрать и перевести на расчетный счет денежные средства в необходимом объеме в срок до 15 марта.

При принятии собственниками положительного решения, приоритет для выполнения вышеуказанных работ будет иметь МКД, на котором лифтовое оборудование введено в эксплуатацию в более ранние сроки. Если на двух и более МКД лифтовое оборудование введено в эксплуатацию в один и тот же год, приоритет отдается МКД, по которому документы представлены в наиболее ранний период. Если на двух и более МКД лифтовое оборудование введено в эксплуатацию в один и тот же год, а также документы поданы в один день, приоритет отдается МКД, по которому доля софинансирования указанных работ собрана и перечислена в более короткие сроки.

Заказчиком указанных работ будет выступать Фонд капитального ремонта Тульской области. Подрядные организации будут определяться в результате проведения конкурсного отбора согласно 44-ФЗ. В случае возникновения экономии по результатам отбора, а также по факту выполнения указанных работ, денежные средства будут возвращены собственникам.

Многоквартирные дома, принявшие положительное решение и не попавшие в программу в 2018 году, будут включены в программу в 2019 году.

Максимальная стоимость замены одного типового лифта (с выполнением проектных и монтажных работ, вводом в эксплуатацию, диспетчеризацией и полным техническим освидетельствованием) составляет 2 млн 300 тыс. рублей.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 17:16 +1
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