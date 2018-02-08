В 2018 году в тульских домах заменят 75 лифтов

Также определен предварительный адресный список МКД, лифтовое оборудование которых было введено в эксплуатацию в период 1956-1977 гг.

Заместитель главы администрации города Тулы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Мурзин рассказал о программе по замене лифтового оборудования в многоквартирных домах города.

Уже разработаны нормативно-правовые акты об утверждении порядка и условий предоставления субсидий на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (замена лифтового оборудования признанного непригодным, ремонт лифтовых шахт) в 2018 году.

Совместно с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области определен предварительный адресный список МКД, лифтовое оборудование которых было введено в эксплуатацию в период 1956-1977 гг.

Данный список включил в себя 52 МКД – это 160 лифтов.

Программа будет реализовываться на условиях софинансирования из нескольких источников:

городской бюджет – 22,2%;

бюджет области – 22,2 %;

средства Фонда капитального ремонта Тульской области – 51,9 %;

жители – 3,7 %.

Критериями для участия МКД на проведение в них капитального ремонта общего имущества (замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт) в 2018 году служат:

Год ввода в эксплуатацию МКД: с 1956 по 1977 годы. Денежные средства по взносам на капитальный ремонт должны перечисляться на счет регионального оператора, так как субсидия предоставляется Фонду капитального ремонта Тульской области на выполнения вышеуказанных работ в многоквартирных домах, собственники помещений которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора. Принятие собственниками помещений МКД решения по финансированию работ на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт) в 2018 году в размере 3,7% от общей стоимости ремонта лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации. Наличие акта обследования специализированной организации, выполнившей оценку технического состояния лифтового оборудования данного МКД, о признании данного лифтового оборудования подлежащим модернизации или замене.

В 2018 году в домах Тулы планируется заменить 75 лифтов

С 9 по 13 февраля в Туле пройдут собрания собственников МКД, вошедших в предварительный адресный список.

После принятия решения и оформления данного решения протоколом, жителям необходимо будет собрать и перевести на расчетный счет денежные средства в необходимом объеме в срок до 15 марта.

При принятии собственниками положительного решения, приоритет для выполнения вышеуказанных работ будет иметь МКД, на котором лифтовое оборудование введено в эксплуатацию в более ранние сроки. Если на двух и более МКД лифтовое оборудование введено в эксплуатацию в один и тот же год, приоритет отдается МКД, по которому документы представлены в наиболее ранний период. Если на двух и более МКД лифтовое оборудование введено в эксплуатацию в один и тот же год, а также документы поданы в один день, приоритет отдается МКД, по которому доля софинансирования указанных работ собрана и перечислена в более короткие сроки.

Заказчиком указанных работ будет выступать Фонд капитального ремонта Тульской области. Подрядные организации будут определяться в результате проведения конкурсного отбора согласно 44-ФЗ. В случае возникновения экономии по результатам отбора, а также по факту выполнения указанных работ, денежные средства будут возвращены собственникам.

Многоквартирные дома, принявшие положительное решение и не попавшие в программу в 2018 году, будут включены в программу в 2019 году.

Максимальная стоимость замены одного типового лифта (с выполнением проектных и монтажных работ, вводом в эксплуатацию, диспетчеризацией и полным техническим освидетельствованием) составляет 2 млн 300 тыс. рублей.