Туляк получил премию Правительства России в области туризма

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Москве прошла торжественная церемония вручения премий Правительства РФ в области туризма. На рассмотрение было представлено 23 проекта. При отборе проектов учитывались их социальная и экономическая значимость, вклад в развитие туристской индустрии России.

Премии в размере миллиона рублей были присуждены десяти авторским коллективам. Среди них – команда туляка Алексея Давлетшина, разработавшая детский комплекс «Научный музей и город профессий», который работает с 2014 года.

На первом этапе это был частный музей занимательных наук «Экспериментория» – уникальный проект, объединяющий в себе интерактивный музей наук, город профессий для детей, планетарий, выставочный комплекс, образовательное пространство для курсов, лекций и учебных занятий. Сейчас комплекс пользуется большой популярностью у туристов, так как не имеет аналогов в регионах Центральной России.