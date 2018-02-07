Замруководителя УФНС России по Тульской области ответит на вопросы читателей Myslo

Что изменилось в порядке исчисления имущественных налогов физическим лицам за 2017 год? Нужно ли представлять документы на льготы по этим налогам? Как получить вычет по земельному налогу? Как будут списываться задолженность и пени, образовавшиеся до 1 января 2015 года?

На эти и другие вопросы ответит заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Тульской области Александр Белишев.