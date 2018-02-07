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Замруководителя УФНС России по Тульской области ответит на вопросы читателей Myslo
Фото из архива Myslo.

Замруководителя УФНС России по Тульской области ответит на вопросы читателей Myslo

7 февраля Александр Белишев проведет прямую линию в редакции Myslo.

Что изменилось в порядке исчисления имущественных налогов физическим лицам за 2017 год? Нужно ли представлять документы на льготы по этим налогам? Как получить вычет по земельному налогу? Как будут списываться задолженность и пени, образовавшиеся до 1 января 2015 года? 

На эти и другие вопросы ответит заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Тульской области Александр Белишев.

 
Звоните на прямую линию 7 февраля с 17.00 до 18.00 по тел. 71-71-90 или оставляйте свои вопросы в комментариях.
Автор: Оксана Грудинина, вчера, в 15:12 +2
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