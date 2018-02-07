Любовная драма в Щёкино: девушка забила гвоздодером близкую подругу

На фото слева – подозреваемая, справа – погибшая.

Приговором суда 22-летняя жительница Щёкино признана виновной в ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Судом установлено, что 18 октября 2017 года в одной из квартир на улице Юбилейной в ходе ссоры обвиняемая нанесла своей знакомой не менее 41 удара металлическим ломиком-гвоздодером, а затем восемь ударов ножом. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

По некоторой информации, девушки состояли в любовных отношениях и поссорились на почве ревности.

Приговором суда с учетом смягчающих наказание обстоятельств (активного способствования расследованию преступления, полного признания вины в ходе предварительного следствия и частичного признания вины в судебном заседании, раскаяния в содеянном) девушке назначено наказание в виде лишения свободы на 8 лет в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.