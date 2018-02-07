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Легенда хоккея Владимир Юрзинов проведет семинары для тульских тренеров
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Легенда хоккея Владимир Юрзинов проведет семинары для тульских тренеров

Знаменитый спортсмен приехал в Тулу по приглашению Алексея Дюмина.

Губернатор Алексей Дюмин провел встречу с советским хоккеистом, двукратным чемпионом мира и Европы, обладателем Кубка СССР, заслуженным тренером России и СССР Владимиром Юрзиновым.

Глава региона отметил, что Тульская область – спортивный регион. Здесь много талантливых спортсменов, работают 73 аккредитованные спортивные федерации.

В последние два года в регионе активно развивается хоккей. Работают две ледовые арены в Новомосковске и одна в Туле. В областном центре также идет строительство Дворца спорта, рассчитанного на 3000 мест.

Губернатор обратил внимание на необходимость привлечения не только спонсоров, но и новых молодых тренеров.

– Вы внесли огромный вклад в развитие и популяризацию хоккея в нашей стране. Мы пригласили Вас, легенду отечественного хоккея, заслуженного тренера России и СССР, для проведения семинаров по работе с тренерским составом. Уверен, что Ваш авторитет, знания и большой опыт тренерской работы придадут новый импульс развитию хоккея в Тульской области, – подчеркнул губернатор.

Владимир Юрзинов поблагодарил Алексея Дюмина за встречу и внимание к развитию хоккея в регионе.

– Будем выращивать молодых звездочек хоккея, – отметил Владимир Юрзинов.

Семинары по работе с тренерским составом пройдут с 6 по 8 февраля в Туле и Новомосковске.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 15:18 +3
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