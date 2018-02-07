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В Туле за неделю почти 4000 человек заболели гриппом и ОРВИ

В Туле за неделю почти 4000 человек заболели гриппом и ОРВИ

Это ниже эпидемического порога на 16%.

С 29 января по 4 февраля в Тульской области зарегистрировано 6905 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. Это ниже эпидемического порога на 14,6% и выше уровня заболеваемости предыдущей недели на 13%.

В Туле за неделю зарегистрировано 3666 случаев заболевания.

По результатам еженедельного лабораторного мониторинга на прошедшей неделе наличие вирусов подтверждено у 17 заболевших. Из них у четырех заболевших подтверждены вирусы гриппа.

Роспотребнадзор проводит мониторинг за закрытием образовательных учреждений области в связи с высокой заболеваемостью инфекциями верхних и нижних дыхательных путей. На прошлой неделе частично приостановлен образовательный процесс в одном классе одной школы и в двух группах двух детских дошкольных учреждений.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области.

По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ консультацию можно получить в отделе эпиднадзора по телефонам: 37-33-25, 37-07-06.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:16 +3
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