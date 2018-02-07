В Тульской области суд приостановил работу мусорного полигона из-за угрозы жизни и здоровью людей
Всему виной – многочисленные нарушения, выявленные Роспотребнадзором в ходе внеплановой проверки.
При проведении выездной проверки в отношении муниципального унитарного предприятия МО г. Белев «Белевское коммунальное хозяйство» на полигоне твердых бытовых отходов выявлены нарушения действующего
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круглосуточный учет поступающих отходов, контроль за составом поступающих отходов не обеспечен, не осуществляется контроль за распределением отходов, складирование ТБО производится хаотично,
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контроль за состоянием подземных водных объектов, атмосферного воздуха, почвы в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона, не осуществляется,
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на выезде с полигона не оборудована контрольно-дезинфицирующая установка,
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не организовано проведение дератизационных мероприятий (уничтожение грызунов);
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отсутствуют переносные сетчатые ограждения для задержки легких фракций отходов, высыпающихся при разгрузке ТБО из мусоровозов;
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не разработаны: технологический регламент, режим работы полигона, инструкция по приему ТБО с учетом требований производственной санитарии.
По результатам проверки составлен протокол об административном правонарушении по статье 8.2 КоАП РФ и протокол о временном запрете деятельности.
Материалы дела об административном правонарушении передали для рассмотрения в Белевский районный суд.
Постановлением суда назначено наказание в виде административного приостановления деятельности складирования, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов на полигоне ТБО г. Белева сроком на 30 суток.
Принято решение о вывозе ТБО на полигон города Суворова.