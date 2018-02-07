В Тульской области суд приостановил работу мусорного полигона из-за угрозы жизни и здоровью людей

При проведении выездной проверки в отношении муниципального унитарного предприятия МО г. Белев «Белевское коммунальное хозяйство» на полигоне твердых бытовых отходов выявлены нарушения действующего законодательства РФ. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Складирование , обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) г. Белева создает угрозу жизни и здоровью людей:

круглосуточный учет поступающих отходов, контроль за составом поступающих отходов не обеспечен, не осуществляется контроль за распределением отходов, складирование ТБО производится хаотично,

контроль за состоянием подземных водных объектов, атмосферного воздуха, почвы в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона, не осуществляется,

на выезде с полигона не оборудована контрольно-дезинфицирующая установка,

не организовано проведение дератизационных мероприятий (уничтожение грызунов);

отсутствуют переносные сетчатые ограждения для задержки легких фракций отходов, высыпающихся при разгрузке ТБО из мусоровозов;

не разработаны: технологический регламент, режим работы полигона, инструкция по приему ТБО с учетом требований производственной санитарии.

По результатам проверки составлен протокол об административном правонарушении по статье 8.2 КоАП РФ и протокол о временном запрете деятельности.

Материалы дела об административном правонарушении передали для рассмотрения в Белевский районный суд.

Постановлением суда назначено наказание в виде административного приостановления деятельности складирования, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов на полигоне ТБО г. Белева сроком на 30 суток.

Принято решение о вывозе ТБО на полигон города Суворова.