новости
новости
Регистрация
В Тульской области суд приостановил работу мусорного полигона из-за угрозы жизни и здоровью людей

В Тульской области суд приостановил работу мусорного полигона из-за угрозы жизни и здоровью людей

Всему виной – многочисленные нарушения, выявленные Роспотребнадзором в ходе внеплановой проверки.

При проведении выездной проверки в отношении муниципального унитарного предприятия МО г. Белев «Белевское коммунальное хозяйство» на полигоне твердых бытовых отходов выявлены нарушения действующего законодательства РФ. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Складирование, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) г. Белева создает угрозу жизни и здоровью людей:

  • круглосуточный учет поступающих отходов, контроль за составом поступающих отходов не обеспечен, не осуществляется контроль за распределением отходов, складирование ТБО производится хаотично,

  • контроль за состоянием подземных водных объектов, атмосферного воздуха, почвы в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона, не осуществляется,

  • на выезде с полигона не оборудована контрольно-дезинфицирующая установка,

  • не организовано проведение дератизационных мероприятий (уничтожение грызунов);

  • отсутствуют переносные сетчатые ограждения для задержки легких фракций отходов, высыпающихся при разгрузке ТБО из мусоровозов;

  • не разработаны: технологический регламент, режим работы полигона, инструкция по приему ТБО с учетом требований производственной санитарии.

По результатам проверки составлен протокол об административном правонарушении по статье 8.2 КоАП РФ и протокол о временном запрете деятельности.

Материалы дела об административном правонарушении передали для рассмотрения в Белевский районный суд.

Постановлением суда назначено наказание в виде административного приостановления деятельности складирования, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов на полигоне ТБО г. Белева сроком на 30 суток.

Принято решение о вывозе ТБО на полигон города Суворова.

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 13:35 +2
Другие статьи по темам
Событие
мусорный полигонприостановление деятельностисудРоспотребнадзор
Место
БелевТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В тульских роддомах введут услугу контрактных родов и совместные палаты с папами
В тульских роддомах введут услугу контрактных родов и совместные палаты с папами
В Туле за неделю почти 4000 человек заболели гриппом и ОРВИ
В Туле за неделю почти 4000 человек заболели гриппом и ОРВИ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.