Тульский боксер в составе сборной России выступит на соревнованиях в Венгрии

Фото: instagram.com/tulaboxing.

Туляк Степан Хитарян в составе сборной России по боксу представляет наш регион на международном соревновании International Boxing Tournament Bocskai Istvan Memorian в Венгрии. Об этом сообщается на официальной странице Федерации бокса в Instagram.

Тренируется спортсмен под руководством заслуженного тренера России Сергея Анохина и старшего тренера Тульской области Евгения Ткаченко.