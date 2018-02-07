Фото: instagram.com/tulaboxing.
Тульский боксер в составе сборной России выступит на соревнованиях в Венгрии
В турнире принимают участие 158 боксеров из 23 стран.
Туляк Степан Хитарян в составе сборной России по боксу представляет наш регион на международном соревновании International Boxing Tournament Bocskai Istvan Memorian в Венгрии. Об этом сообщается на официальной странице Федерации бокса в Instagram.
Тренируется спортсмен под руководством заслуженного тренера России Сергея Анохина и старшего тренера Тульской области Евгения Ткаченко.
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