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Тульский боксер в составе сборной России выступит на соревнованиях в Венгрии
Фото: instagram.com/tulaboxing.

Тульский боксер в составе сборной России выступит на соревнованиях в Венгрии

В турнире принимают участие 158 боксеров из 23 стран.

Туляк Степан Хитарян в составе сборной России по боксу представляет наш регион на международном соревновании International Boxing Tournament Bocskai Istvan Memorian в Венгрии. Об этом сообщается на официальной странице Федерации бокса в Instagram.

Тренируется спортсмен под руководством заслуженного тренера России Сергея Анохина и старшего тренера Тульской области Евгения Ткаченко.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:57 +6
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