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В тульских роддомах введут услугу контрактных родов и совместные палаты с папами
Фото rebenok.by

В тульских роддомах введут услугу контрактных родов и совместные палаты с папами

В прошлом году в регионе зарегистрировано более 800 партнерских родов. Пока это единственная доступная тулячкам прогрессивная услуга.

Отношения будущей роженицы с врачом и роддомом на контрактной основе – эта услуга много лет практикуется в родильных учреждениях крупных городов России.

В нашем регионе такой услуги пока нет. Но она не за горами.

Вот что говорит об этом главный врач Тульского областного перинатального центра Елена Козина:

Елена Козина

– С учетом потребностей тульских женщин это планируется в следующих медучреждениях области: Тульский областной перинатальный центр, родильные отделения Алексинской ЦРБ, Новомосковской ЦРБ и Узловской ЦРБ. Однако этот процесс требует тщательной юридической и финансовой проработки.

Также в Тульской области планируют ввести послеродовые палаты семейного типа: вся семья сможет круглосуточно быть вместе в родительном доме. Пока новоиспеченные отцы до выписки могут видеть малышей только на фото или через окошко. Однако, как говорят в региональном минздраве, такая возможность учтена при подготовке проекта нового корпуса перинатального центра.

для справки

В настоящее время в тульских роддомах из прогрессивных доступна лишь услуга партнерских родов (когда в родах участвует близкий для роженицы человек – муж, мама, сестра, подруга или помощница).

Партнерские роды возможны в Тульском областном перинатальном центре, родильных отделениях Алексинской районной больницы им. В.Ф. Снегирева, Новомосковской городской клинической и Узловской районной больниц. Цена вопроса – около 5000 рублей.

За 2017 год в Тульской области зарегистрировано более 800 партнерских родов.

 

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сегодня, в 14:43 0
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