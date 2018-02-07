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Тульский экзотариум проведёт акцию для всех влюблённых
Обитатели Тульского экзотариума - фенеки Чифа и Зорик

Тульский экзотариум проведёт акцию для всех влюблённых

Мероприятие приурочено ко Дню святого Валентина, который отмечается 14 февраля.

В следующую среду, 14 февраля тульский зоопарк проведёт акцию «Вдвоём по одному билету». Если посетитель купит билет, его вторая половинка сможет полюбоваться на животных абсолютно бесплатно.

Организаторы акции уверены – признание в любви среди змей, ящериц и обезьян необыкновенно и запомнится навсегда. Также в этот день туляки смогут узнать, сколько же счастливых экзотических пар живет в экзотариуме, а кто из обитателей ещё «свободен».

Экзотариум работает с 10.00 до 18.00, телефон для справок: 47-53-92.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 19:43 +5
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