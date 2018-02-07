Тульский экзотариум проведёт акцию для всех влюблённых

Обитатели Тульского экзотариума - фенеки Чифа и Зорик

В следующую среду, 14 февраля тульский зоопарк проведёт акцию «Вдвоём по одному билету». Если посетитель купит билет, его вторая половинка сможет полюбоваться на животных абсолютно бесплатно.

Организаторы акции уверены – признание в любви среди змей, ящериц и обезьян необыкновенно и запомнится навсегда. Также в этот день туляки смогут узнать, сколько же счастливых экзотических пар живет в экзотариуме, а кто из обитателей ещё «свободен».