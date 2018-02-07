В Туле состоялись областные соревнования по рукопашному бою

Фото предоставлено участниками соревнований

Сразиться за первое место приехали 200 спортсменов из разных районов региона.

В Туле прошло первенство региона по рукопашному бою среди юниоров. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из различных районов области, а также курсанты Тульского суворовского военного училища.

По итогам состязаний 15 первых мест завоевали воспитанники тульских спортивных школ «Металлург» и «Триумф», ещё шесть медалей взяли ребята из щекинского клуба «Магура». Также отличились представители Ефремова, Киреевска, Ноовомосковска, Белёва и суворовцы.

В возрастной группе 10-11 лет лучшими стали:

Руслан Кайтазов, Иван Мартинес, Ренат Асланов, Константин Романов, Игорь Чеканихин, Олег Фролов, Егор Назаров и Максим Чубчик.

Победители среди спортсменов в возрасте 12-13 лет:

Вадим Губанов, Владислав Гуркин, Даниил Доволов, Игорь Башкин, Степан Кононов, Никита Борисов, Роман Грёзов, Сергей Петров, Владимир Шарапов, Николай Рудов Николай и Данила Филипповский.

В возрастной группе 14-15 лет первые места заняли:

Сергей Яровиков, Анатолий Ульянов, Никита Архипов, Константин Капков, Егор Павловский, Александр Башкин, Егор Наталевич, Виктор Бушин и Глеб Максимов.

В возрастной группе 16-17 лет:

Егор Сенашкин, Денис Улисков, Владислав Орлов, Тимур Багомедов, Константин Семёнов, Данила Кладов и Илья Минаев.

У девушек первые места заняли Елизавета Малыхина, Виктория Баринова, Валерия Козлова, Анна Кулябина, Лада Пенкина, Александра Шубина, Алина Сергеева, Анна Шубина, Яна Медведева.

По итогам соревнований сформирована спортивная сборная Тульской области для участия в первенстве ЦФО, которое состоится в начале марта в Брянске.