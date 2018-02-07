В Криволучье ранее судимый туляк обокрал автосервис

Тульские полицейские установили личность мужчины, подозреваемого в краже. По информации пресс-службы областного УМВД, злоумышленник проник в автосервис в Пролетарском районе – мастера по неосмотрительности оставили дверь открытой.

Добычей вора стал сварочный аппарат и две канистры с охлаждающей жидкостью. Полицейские смогли установить личность преступника с помощью записей с камер видеонаблюдения.

Выяснилось, что к краже причастен 35-летний неработающий ранее судимый местный житель. У него обнаружено и изъято похищенное. В отделе полиции «Криволученский» проводится работа по выяснению всех обстоятельств случившегося.