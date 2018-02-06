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Новомосковский студент хотел подзаработать на сбыте амфетамина

Новомосковский студент хотел подзаработать на сбыте амфетамина

Молодого человека задержали полицейские. При нём были обнаружены свёртки с наркотиком.

В Новомосковске сотрудниками полиции задержан подозреваемый в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД

По предварительным данным, 21-летний студент собирался сбывать наркотические средства с помощью «закладок». В ходе полицейской проверки эти сведения подтвердились.

Подозреваемый был задержан. При досмотре в присутствии понятых у молодого человека обнаружили и изъяли полимерные пакеты, в которых, предположительно, хранились наркотики, подготовленные к сбыту.

Проведённое в экспертно-криминалистическом центре УМВД исследование подтвердило, что подозреваемый хранил при себе почти пять граммов амфетамина. В отношении молодого человека возбуждено и расследуется уголовное дело.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 18:30 +2
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