Окно в природу: По Туле разгуливает дикая лиса

«Лисичка в поисках пищи с утреца на улице 1-я Хомутовка! Откуда она?» – написала наша читательница Ольга Шнырева.

В октябре наши читатели замечали дикую лисичку на Восточном обводе: животное вышло на дорогу и преспокойно сидело на металлическом ограждении, не опасаясь проезжающих мимо машин.

В прошлом году лисы тоже выходили к людям – в Новомосковске они буквально выпрашивали у местных жителей еду.

Специалисты напоминают: несмотря на внешнюю безобидность, лисы являются хищниками, которые могут быть заражены инфекционными заболеваниями, в том числе бешенством – гладить и кормить их с рук не рекомендуется.

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