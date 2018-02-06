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Окно в природу: По Туле разгуливает дикая лиса
Фото vesti-lipetsk.ru

Окно в природу: По Туле разгуливает дикая лиса

Видео лисички, которая забрела в поисках пищи в жилой квартал, читатели прислали в паблик Myslo Вконтакте.

«Лисичка в поисках пищи с утреца?? на улице 1-я Хомутовка! Откуда она?» – написала наша читательница Ольга Шнырева.

В октябре наши читатели замечали дикую лисичку на Восточном обводе: животное вышло на дорогу и преспокойно сидело на металлическом ограждении, не опасаясь проезжающих мимо машин.

В прошлом году лисы тоже выходили к людям – в Новомосковске они буквально выпрашивали у местных жителей еду.

Специалисты напоминают: несмотря на внешнюю безобидность, лисы являются хищниками, которые могут быть заражены инфекционными заболеваниями, в том числе бешенством – гладить и кормить их с рук не рекомендуется.

 

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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 10:57 +8
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