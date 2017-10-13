В Туле на Восточном обводе на дорогу вышла лиса

Фото: vk.com/avtotula_71

Вечером 13 октября на Восточном обводе была замечена дикая лиса – животное вышло на дорогу и преспокойно сидело на металлическом ограждении, не опасаясь проезжающих мимо машин.

Заметив повышенное внимание со стороны прохожих, хищница скрылась в придорожной траве. Кстати, в прошлом году лисы уже выходили к людям – в Новомосковске они буквально выпрашивали у местных жителей еду.

Специалисты напоминают: несмотря на внешнюю безобидность, лисы являются хищниками, которые могут быть заражены инфекционными заболеваниями, в том числе бешенством – гладить и кормить их с рук не рекомендуется.