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В Туле на Восточном обводе на дорогу вышла лиса
Фото: vk.com/avtotula_71

В Туле на Восточном обводе на дорогу вышла лиса

Дикого зверька засняли на камеру смартфона случайные прохожие.

Вечером 13 октября на Восточном обводе была замечена дикая лиса – животное вышло на дорогу и преспокойно сидело на металлическом ограждении, не опасаясь проезжающих мимо машин.

Заметив повышенное внимание со стороны прохожих, хищница скрылась в придорожной траве. Кстати, в прошлом году лисы уже выходили к людям – в Новомосковске они буквально выпрашивали у местных жителей еду.

Специалисты напоминают: несмотря на внешнюю безобидность, лисы являются хищниками, которые могут быть заражены инфекционными заболеваниями, в том числе бешенством – гладить и кормить их с рук не рекомендуется.

сегодня, в 21:17 +8
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ТулаВосточный обвод

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