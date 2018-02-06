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В «Лыжне России» планируют принять участие 7000 жителей Тульской области
Фото из архива Myslo.

В «Лыжне России» планируют принять участие 7000 жителей Тульской области

Регистрация продлится до 9 февраля. Не пропустите!

5 февраля в информационном агентстве ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная проведению XXXVI открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».

В этом году соревнования пройдут 10 февраля и охватят 73 региона страны.

Центральный старт массовой лыжной гонки впервые состоится в Тульской области — на территории музея-заповедника «Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».

В нём планируют принять участие 7000 человек.

Церемония открытия гонки состоится в 11.30. Планируется проведение ряда забегов в разных возрастных группах и на различные дистанции.

Участников и гостей мероприятия ждут концертная программа, горячий чай и полевая кухня. От автомобильной парковки до стартовой зоны будет курсировать бесплатный трансфер.

Каждый участник на финише получит в подарок тульский пряник, также заготовлены и специальные призы.

Маршрут самой гонки пройдет через заповедные территории музея.

где можно зарегистрироваться

Предварительная регистрация участников центрального старта проводится с 5 по 9 февраля с 9.00 до 17.00 по адресу: Тула, проспект Ленина, д. 87, Центральный стадион «Арсенал» (западная трибуна велотрека, 2 этаж, конференц-зал). Телефон для справок 8 (4872) 332 409.

Регистрация участников соревнований также будет организована 10 февраля с 9.00 до 11.00 на месте проведения центрального старта.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:37 +3
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