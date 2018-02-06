Андрей Третьяков: «Цель «Бережливой поликлиники» – убрать очереди»

Министр признал, что при реализации проекта есть сложности и ошибки, но их оперативно устраняют.

В здании регионального правительства проходит пресс-конференция министра здравоохранения Тульской области Андрея Третьякова, посвященная итогам деятельности ведомства в 2017 году и планам на текущий год.

За 2017 год привлечен 431 врач, из них 234 — молодые специалисты. Обеспеченность врачами на 10 тысяч населения выросла с 27,0 в 2013 году до 29,7 — в 2017. Укомплектованность подразделений, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, выросла на 3,7%.

В поликлиники пришли 25 участковых педиатров, 68 участковых терапевтов, 10 офтальмологов, 3 оториноларинголога, 5 кардиологов, 2 невролога. На работу в службу скорой медицинской помощи привлечено 4 врача и 113 фельдшеров.

За 2017 год по программе «Земский доктор» привлечено для работы на селе 52 врача, пять молодых фельдшеров прибыли на ФАПы по программе «Сельский фельдшер».

- Мы провели обучение всех медработников по проекту «Бережливая поликлиника», чтобы все врачи и медсестры, вся команда медучреждения понимала, какие результаты надо достичь. Только так можно повысить уровень обслуживания пациентов, — рассказал Андрей Третьяков.

- Иногда пациенту приходилось хватать врача или медсестру за халат, чтобы ему объяснили куда идти и что делать. Теперь есть администратор зала. Если ее компетенции не хватает, есть дежурный врач и заведующий поликлиникой. Получается три уровня для ответов пациентов.

По словам Третьякова, запись на прием к врачу — это цивилизованный способ получения медицинской помощи:

- Вы приходите в поликлинику только для получения медицинской помощи, а не в очереди стоять за карточкой. А если вам стало плохо и вы пришли без записи, то вас примет дежурный врач. Это нужно, чтобы убрать конфликты перед кабинетом врача, где ждут по записи пациенты.

Вот меня упрекают, мол, я заставил врачей работать больше.

Отвечаю: если врач работает на ставку в медучреждении, он должен ее полностью отрабатывать.

А не бегать по разным больницам и поликлиникам. Одна дежурная суббота входит в объем работы по ставке. Ничего неправильного тут нет! — заявил министр.

Также Андрей Третьяков отметил, что министерство отслеживает время работы врачей, потому что есть запись. Например, участковый врач должен отработать шесть часов на приеме: 15 минут на каждого, то есть 24 пациента он должен принять. А два часа дается на работу с документами и визит по вызову на дом.

- Я провел свои выходные дни в медучреждении с ребенком. Инкогнито. Правда в Москве. И хочу заявить — отношение врачей к пациентам меняется! Я со своей командой обязательно выстроим новую модель отношений врач-пациент в Тульской области! — заявил министр.