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Третьяков рассказал, почему в Тульской области скорые опаздывают на вызовы
Фото из архива Myslo.

Третьяков рассказал, почему в Тульской области скорые опаздывают на вызовы

По словам министра здравоохранения, причины три.

Министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков на пресс-конференции рассказал о работе скорой помощи в регионе.
 
- Было огромное количество жалоб, особенно, что скорые не доезжают на вызовы. Объясняли это нехваткой кадров. Да, она есть. В основном, в Туле.
 
Причин опозданий скорой несколько. Во-первых, половина выездов скорой — это услуги такси! Перевозка пациентов из одной больницы в другую.
 
Во-вторых, вызов на дом для плановой госпитализации. В-третьих, вызовы не дифференцировали. Сначала приезжала обычная бригада, а потом она вызывала специализированную. Этому положили конец.
 
Мы создали Центр медицины катастроф. Мы вывели скорую из структуры больницы им. Ваныкина.
 
В скорой будут работать самые лучшие специалисты.
 
Уже сейчас мы знаем время доезда, какой диагноз, какие лекарства уже дали и что нужно готовить.
 
 
Скорая помощь должна решать, куда и когда везти больного, а не менеджеры больниц. Если случился инсульт, пациента надо везти туда, где ему окажут незамедлительную помощь, в том числе на современных ангиографах.
 
По словам Третьякова, в Тульской области ежедневно работают 123 машины скорой помощи.
 
- Но половина из них не выезжала на острые ситуации. Это была просто неправильно организованная работа всей скорой. В один день изменить систему невозможно. Но положительные сдвиги налицо, — заявил министр.
сегодня, в 11:55 +3
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