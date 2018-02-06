Третьяков рассказал, почему в Тульской области скорые опаздывают на вызовы

Фото из архива Myslo.

Министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков на пресс-конференции рассказал о работе скорой помощи в регионе.

- Было огромное количество жалоб, особенно, что скорые не доезжают на вызовы. Объясняли это нехваткой кадров. Да, она есть. В основном, в Туле.

Причин опозданий скорой несколько. Во-первых, половина выездов скорой — это услуги такси! Перевозка пациентов из одной больницы в другую.

Во-вторых, вызов на дом для плановой госпитализации. В-третьих, вызовы не дифференцировали. Сначала приезжала обычная бригада, а потом она вызывала специализированную. Этому положили конец.

Мы создали Центр медицины катастроф. Мы вывели скорую из структуры больницы им. Ваныкина.

В скорой будут работать самые лучшие специалисты.

Уже сейчас мы знаем время доезда, какой диагноз, какие лекарства уже дали и что нужно готовить.

Скорая помощь должна решать, куда и когда везти больного, а не менеджеры больниц. Если случился инсульт, пациента надо везти туда, где ему окажут незамедлительную помощь, в том числе на современных ангиографах.

По словам Третьякова, в Тульской области ежедневно работают 123 машины скорой помощи.

- Но половина из них не выезжала на острые ситуации. Это была просто неправильно организованная работа всей скорой. В один день изменить систему невозможно. Но положительные сдвиги налицо, — заявил министр.