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Бывшая тульская чиновница с подельником незаконно оформили 75 земельных участков на 70 млн рублей

Бывшая тульская чиновница с подельником незаконно оформили 75 земельных участков на 70 млн рублей

Суд вынес приговор по этому делу.

5 февраля Советский районный суд Тулы вынес обвинительный приговор бывшему начальнику отдела муниципального архива Ленинского района 56-летней женщине и ее 32-летнему знакомому, ранее судимому за мошенничество. Суд признал их виновными в ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).

Суд установил, что в 2010 году знакомые договорились о незаконном приобретения земельных участков, расположенных на территории Ленинского района.

После этого соучастники с 2010 года по 2014 год оформили на 12 знакомых, не осведомленных об их намерениях, право собственности на землю.

Для этого они изготовили на печатной машинке фиктивные постановления, датированные 1992-1999 годами, от имени бывших глав поселковых и сельских советов и администраций Ленинского района, в которые внесли недостоверные сведения о предоставлении подставным лицам земельных участков.

Обвиняемая, используя свое служебное положение, поместила поддельные постановления в архивные фонды, подготовила копии данных документов, заверив их своей подписью, и справки архивного отдела, содержащие информацию о нахождении указанных постановлений в архиве, после чего передала указанные документы своему знакомому.

В свою очередь подсудимый предоставил в Росреестр пакет необходимых документов для постановки земельных участков на кадастровый учет и оформления права их собственности.

Таким образом, на основании представленных поддельных документов оформлено право собственности на 75 земельных участков, которые впоследствии проданы.

В результате этой деятельности правительству Тульской области причинен ущерб на общую сумму свыше 70 млн рублей.

Суд назначил женщине наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, ее подельнику по совокупности приговоров — 5 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 50 000 рублей.

Судом за прокурором Тульской области признано право на удовлетворение гражданского иска о возмещении вреда в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор суда в законную силу не вступил. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 15:22 +6
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