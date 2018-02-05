Туляков приглашают на презентацию краеведческих книг. Она состоится 7 февраля в библиотечно-информационном комплексе МУК «Тульская библиотечная система».

Посетителям библиотеки представят краеведческие новинки, вышедшие в течение 2016-2017 годов под редакцией Михаила Майорова и при участии нескольких авторских коллективов. Среди них:

Тульский биографический словарь: новая реальность в 3-х томах (Москва: Минувшее, 2016-2017);

Историко-краеведческий альманах «Тульская старина» (Тула: Антара, 2017);

Евреи Тулы XIX-ХХ веков: архивы и воспоминания в 2-х томах (Москва: Минувшее, 2016) Т. В. Майорова , О. В. Полухин ;

, ; Историко-топонимический словарь Ливенского уезда (Москва: Минувшее, 2016).

Все указанные издания составлены авторскими коллективами, поэтому читатели смогут задать им любые вопросы и высказать свое мнение. Также каждый желающий сможет приобрести понравившиеся издания.

Презентацию книг проведет тульский краевед Михаил Майоров. Среди приглашенных члены редколлегии «Словаря», авторский коллектив, представители администрации Тулы, заведующие библиотеками, педагоги, директора музеев и многие другие.

Начало мероприятия в 15.00 по адресу: Красноармейский проспект, 1. Дополнительную информацию можно получить по телефону 55-49-47.