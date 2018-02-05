За сутки в авариях в Тульской области пострадали два человека

Фото УГИБДД по Тульской области.

4 февраля в авариях в Тульской области пострадали два человека. Об этом рассказали в региональном УГИБДД.

В 5.20 на 5-м километре автодороги «Щёкино-Липки-Киреевск» 28-летний водитель автомобиля ВАЗ-21703, предположительно, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В аварии пострадал 44-летний пассажир. После оказания медицинской помощи мужчину отпустили домой.

В 16.40 на 176-м километре автодороги М-2 «Крым» 41-летний водитель автомобиля УАЗ Патриот, предположительно, не справился с управлением и врезался в МАЗ-4371. В ДТП пострадала 40-летняя пассажирка УАЗа. Женщине оказали медицинскую помощь на месте происшествия.