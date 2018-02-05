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В Туле на Зеленстрое второй день не работают светофоры

В Туле на Зеленстрое второй день не работают светофоры

Пешеходы, в том числе школьники, не могут перейти дорогу.

В Туле на пересечении проспекта Ленина и ул. Генерала Маргелова, а также напротив ТЦ «Спар» второй день не работают светофоры. Утром на перекрестке образовался настоящий коллапс: автомобили не пропускают пешеходов и выезжающие на проспект Ленина машины.

Ситуацию осложняет и то, что рядом находится школа и детские сады: дети не могут перейти дорогу. При этом несмотря на час пик, на месте нет регулировщика.

Напомним, Myslo вчера уже сообщал о поломке светофора. Тогда администрация пообещала решить вопрос с регулировщиком на утренние часы:

- Специалисты управления транспорта и дорожного хозяйства выезжали по данной проблеме. Поломка сложная, выгорел контроллер. По ГОСТу на такую поломку дают три дня на восстановление. Планируется, что замена контроллера и ремонт светофора будут выполнены до завтра. На утро есть договоренность с ГИБДД о работе регулировщика, — сообщили в пресс-службе администрации накануне.

Также не работает светофор на ул. Рязанской в районе супермаркета «Спар».

Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 08:49 +5
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