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Светофоры на Зеленстрое обещают починить 5 февраля
Фото очевидца.

Светофоры на Зеленстрое обещают починить 5 февраля

Об этом рассказали в пресс-службе администрации Тулы.

Напомним, в Туле на Зеленстрое (на пересечении проспекта Ленина и улицы Генерала Маргелова, а также напротив «Спара») с утра не работают светофоры.

По словам наших читателей, перейти дорогу на противоположную сторону просто опасно: водители отказываются пропускать пешеходов. Также на месте нет и регулировщика.

В пресс-службе администрации города рассказали, когда починят светофоры:

- Специалисты управления транспорта и дорожного хозяйства выезжали по данной проблеме. Поломка сложная, выгорел контроллер. По ГОСТу на такую поломку дают три дня на восстановление. Планируется, что замена контроллера и ремонт светофора будут выполнены до завтра. На утро есть договоренность с ГИБДД о работе регулировщика.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 20:04 +4
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