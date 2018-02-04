Светофоры на Зеленстрое обещают починить 5 февраля

Фото очевидца.

Об этом рассказали в пресс-службе администрации Тулы.

Напомним, в Туле на Зеленстрое (на пересечении проспекта Ленина и улицы Генерала Маргелова, а также напротив «Спара») с утра не работают светофоры.

По словам наших читателей, перейти дорогу на противоположную сторону просто опасно: водители отказываются пропускать пешеходов. Также на месте нет и регулировщика.

В пресс-службе администрации города рассказали, когда починят светофоры:

- Специалисты управления транспорта и дорожного хозяйства выезжали по данной проблеме. Поломка сложная, выгорел контроллер. По ГОСТу на такую поломку дают три дня на восстановление. Планируется, что замена контроллера и ремонт светофора будут выполнены до завтра. На утро есть договоренность с ГИБДД о работе регулировщика.