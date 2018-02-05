В Тульской области полностью восстановлено электроснабжение
В регионе бушевала непогода.
Вчера, 4 февраля, из-за непогоды в Тульской области более 8000 человек остались без электричества. Свет отключили в пяти муниципальных образованиях:
В Венёвском районе подачу электричества восстановили в 12.25, в 19.15 свет появился в Щёкинском районе. В оставшихся населенных пунктах электроснабжение было восстановлено в полночь.
На месте работали аварийно-восстановительные бригады филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов Главного управления МЧС России по Тульской области.
- Находившиеся в состоянии повышенной готовности 53 бригады (159 человек, 43 единицы спецтехники) работали в круглосуточном режиме, в сложнейших условиях, до полного восстановления электроснабжения потребителей районов, оказавшихся в эпицентре стихии. Помощь тульским энергетикам оказывали 9 бригад из филиалов ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» и «Рязаньэнерго», а также 10 бригад из филиала «Воронежэнерго».
Приоритетом для энергетиков стало обеспечение электроэнергией социально значимых объектов. Это было сделано в сжатые сроки благодаря 8 резервным источникам электроснабжения (РИСЭ) суммарной мощностью 800 кВт, имевшимся в распоряжении оперативного персонала.
С наступлением темноты не снижать темпа восстановительных работ позволило специальное оборудование - световые башни. При поступлении заявок от потребителей о нарушении электроснабжения, все они отрабатывались в оперативном режиме. Энергетики находились на постоянной связи с органами власти, подразделениями МЧС, коммунальными службами, - рассказали в пресс-службе филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья».