Поломка светофоров на Зеленстрое: регулировщика поставили всего на час

Фото и видео Алексея Пирязева.

Два дня в Туле на Зеленстрое не работают светофоры. В администрации города рассказали Myslo, что поломка сложная, выгорел контроллер. По ГОСТу на такую поломку дают три дня на восстановление.

Власти сообщали, что договорились с ГИБДД — утром 5 февраля на проблемных участках должен был работать регулировщик. Как сообщают очевидцы, сотрудник Госавтоинспекции появился только к 9.00. Отметим, что к этому времени большая часть детей уже добралась до школы и детских садов.

Однако уже через час регулировщика на перекрестке не было, а светофор, между тем, все еще не работает.