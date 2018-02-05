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Поломка светофоров на Зеленстрое: регулировщика поставили всего на час
Фото и видео Алексея Пирязева.

Поломка светофоров на Зеленстрое: регулировщика поставили всего на час

Сотрудник ГИБДД появился на месте к 9.00.

Два дня в Туле на Зеленстрое не работают светофоры. В администрации города рассказали Myslo, что поломка сложная, выгорел контроллер. По ГОСТу на такую поломку дают три дня на восстановление.

Власти сообщали, что договорились с ГИБДД — утром 5 февраля на проблемных участках должен был работать регулировщик. Как сообщают очевидцы, сотрудник Госавтоинспекции появился только к 9.00. Отметим, что к этому времени большая часть детей уже добралась до школы и детских садов.

Однако уже через час регулировщика на перекрестке не было, а светофор, между тем, все еще не работает.

сегодня, в 10:11 +2
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