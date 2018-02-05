Тулячка Екатерина Реньжина выиграла легкоатлетический турнир «Русская зима»

Тулячка Екатерина Реньжина показала высокие результаты на всероссийском турнире по легкой атлетике «Русская зима». Наша спортсменка стала лучшей на дистанции 400 метров. Катя показала время 53,19 сек.

- Стартом не очень довольна, очень тяжело после болезни. Пока не могу втянуться в сезон. Следующий старт — чемпионат России, — приводит слова Реньжиной Федерация легкой атлетики.