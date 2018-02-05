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В Белоусовском парке состоится встреча влюблённых сердец

В Белоусовском парке состоится встреча влюблённых сердец

Мероприятие, приуроченное ко Дню святого Валентина, пройдёт в рамках проекта «Зима по-тульски».

Туляков и гостей областной столицы ЦПКиО имени Белоусова приглашает на тематическое мероприятие, приуроченное ко Дню всех влюблённых. Встреча влюблённых сердец запланирована на следующее воскресенье, 11 февраля.

Мероприятие пройдёт в рамках проекта «Зима по-тульски» на площади возле парковой администрации. В программе – дискотека, музыкальные признания в любви, романтические подарки, «ангельское» шоу, незабываемые интерактивы и живой вокал. Начало – в 17.00.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:21 +3
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