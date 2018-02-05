новости
новости
Регистрация
Где в Туле не будет электричества 6 февраля

Где в Туле не будет электричества 6 февраля

Плановые работы на подстанциях пройдут с 9 до 16 часов.

Во вторник сотрудники «Тулгорэлектросетей» обесточат дома по следующим адресам:

  • ул. Каминского, 21,
  • пр-т Ленина, 31, 35,
  • ул. Пушкинская, 2, 12-б,
  • ул. Декабристов, 77-93 (нечётн.), 110-124 (чётн.),
  • ул. Патронная, 66-84 (чётн.), 69-а-85 (нечётн.),
  • ул. Калинина, 139,
  • пер. Патронный,
  • 1-й Песчаный пр-д, 2-8 (чётн.), 3-21 (нечётн.),
  • 2-й Песчаный пр-д, 3-24,
  • ул. Песчаная, 1-18,
  • ул. 2-я Песчаная, 1-21 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
  • ул. 3-я Песчаная, 1-19 (нечётн.),
  • п. Косая Гора: ул. Малиновая Засека, 20-28 (чётн.), 53-61 (нечётн.), 19,
  • ул. Стрекаловская, 15-39 (нечётн.), 48-76 (чётн.),
  • ул. Макаренко, 1-11,
  • пер. Вахрушева, 1-10, 13, 13-а, 13-б.
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:48 +1
Другие статьи по темам
Событие
Отключение электричестваплановые отключения электричествагде в Туле отключат светотключили свет
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляки развернули «снежный» бизнес
Туляки развернули «снежный» бизнес
Молодые ученые ТулГУ: «Мы готовы разработать транспортную стратегию Тулы и ее цифровую модель»
Молодые ученые ТулГУ: «Мы готовы разработать транспортную стратегию Тулы и ее цифровую модель»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.