Где в Туле не будет электричества 6 февраля
Плановые работы на подстанциях пройдут с 9 до 16 часов.
Во вторник сотрудники «Тулгорэлектросетей» обесточат дома по следующим адресам:
- ул. Каминского, 21,
- пр-т Ленина, 31, 35,
- ул. Пушкинская, 2, 12-б,
- ул. Декабристов, 77-93 (нечётн.), 110-124 (чётн.),
- ул. Патронная, 66-84 (чётн.), 69-а-85 (нечётн.),
- ул. Калинина, 139,
- пер. Патронный,
- 1-й Песчаный пр-д, 2-8 (чётн.), 3-21 (нечётн.),
- 2-й Песчаный пр-д, 3-24,
- ул. Песчаная, 1-18,
- ул. 2-я Песчаная, 1-21 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
- ул. 3-я Песчаная, 1-19 (нечётн.),
- п. Косая Гора: ул. Малиновая Засека, 20-28 (чётн.), 53-61 (нечётн.), 19,
- ул. Стрекаловская, 15-39 (нечётн.), 48-76 (чётн.),
- ул. Макаренко, 1-11,
- пер. Вахрушева, 1-10, 13, 13-а, 13-б.
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