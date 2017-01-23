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Тульские водители: «Пока между «умными» и обычными светофорами разницы не видно»
Фото Алексея Пирязева.

Тульские водители: «Пока между «умными» и обычными светофорами разницы не видно»

Портал Myslo выяснял, как оценивают тульские автолюбители работу автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД).

Напомним, 20 января в администрации Тулы состоялось заседание, посвященное внедрению «умных» светофоров на улицах города. Пилотный проект по внедрению АСУДД стартовал в декабре 2016 года. К этой системе подключили светофоры на трех перекрестках:

  • проспект Ленина – улица 9 Мая; 
  • проспект Ленина – улица Н. Руднева;
  • проспект Ленина – улица Ген. Маргелова.

Система в автоматическом режиме регулирует работу светофоров на перекрестках, исходя из транспортного трафика. Сейчас специалисты кафедры «Автомобили и автомобильное хозяйство» ТулГУ проводят анализ работы АСУДД и подводят первые итоги полутора месяцев. А пока наш портал решил выяснить, как выглядит ситуация на дорогах, где стоят «умные» светофоры, с точки зрения участников движения.

Как оказалось, большинство водителей не увидели особой разницы в работе обычных и «умных» светофоров. Куда больше внимания привлекло изменение фаз светофоров на пересечении проспекта Ленина с улицей 9 Мая: по мнению многих, там очень зря добавили сигнал «поворот направо».

Но, пожалуй, стоит помнить, что это только пилотный этап введения новой системы и после сбора предварительных результатов она будет доработана.


 

Итак, что говорят об «умных» светофорах на проспекте Ленина...

...водители троллейбусов:

– Особых перемен в лучшую сторону я не заметил. Замечаю только, что на пересечении с улицей Станиславского и улицей 9 Мая пробки теперь постоянно. Как сделали там светофор трехрежимным, стрелку добавили – и началось. Потому что стрелку-то повесили, а полосу для тех, кто поворачивает направо, не выделили. Вот как раз с декабря. Ну а на перекрестках с улицами Руднева и Маргелова особо ничего не поменялось – ни в ту, ни в другую сторону.

...автолюбители:

– Я по проспекту Ленина езжу регулярно, но никаких изменений я не заметила вообще. Даже не знаю, то ли я не обращала внимания, то ли просто нет никаких перемен. Хотя в часы пик я не езжу, не знаю, может, есть перемены именно в самые загруженные часы.

Долгих светофоров у нас много, но боюсь, оптимизировать их при наших двухполосных дорогах бесполезно. Потому что долгий светофор на площади Ленина, где поворот на Советскую, – там из разных рядов все поворачивают направо и налево, так что никакими временными рамками это не исправишь.

– По этим улицам я езжу практически ежедневно, но каких-то изменений я не заметил. Может, не так часто езжу, чтобы сравнивать. Как было, так и осталось.

Что касается сложных или долгих светофоров в целом по городу – сложно сказать. В принципе, достаточно неплохо дела обстоят, мне кажется.

...таксисты:

– Светофор на перекрестках 9 Мая и Станиславского стали работать крайне неудобно. Не знаю, что насчет авторегуляции работы светофора, а стрелку там сделали очень зря! Очень сильно стало тормозиться движение. Стрелка направо без выделенной линии вообще ни к чему, а стрелка налево горит очень мало, а зеленый сигнал из города в сторону Зеленстроя – наоборот, неоправданно длинный. Там не едет столько машин, сколько он горит! В итоге люди не могут повернуть на улицу 9 Мая очень подолгу. В пятницу вечером вообще лучше не соваться ни на 9 Мая, ни на Станиславского, потому что загружено все – и эти улицы, и проспект Ленина, и прилегающие улицы и переулки.

...и пешеходы:

– Я хожу здесь практически каждый день, как раз от улицы Маргелова к улице 9 Мая и обратно, и никаких изменений в работе светофоров не заметила – как было ужасно, так и осталось. Вечерами в час пик пробка может тянуться от улицы Станиславского и чуть не до самого троллейбусного кольца, дойти и то быстрее, чем доехать, особенно на общественном транспорте, который всегда едет медленнее машин.

Пешеходам тоже не сладко – зеленый машинам горит долго, стоять и ждать приходится очень много, а на то, чтобы перейти, дают секунд 10-12, ну что это? Ладно, молодые да резвые, а пенсионерам как? Приходится заканчивать переход уже на красный.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 11:40 0
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