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В Туле разыскивают пропавшего парня

В Туле разыскивают пропавшего парня

Он пропал 31 января.

Туляков просят помочь в поиске пропавшего парня. 23-летний Дмитрий Краснов 31 января уехал на работу из Жуковского в Тулу и до сих пор не вернулся. Его разыскивает семья.

Был одет в синюю куртку с капюшоном и джинсы. Рост 178 см, волосы русые, глаза зелёные, телосложение нормальное, картавит. Если вам что-нибудь известно о местонахождении пропавшего парня, звоните по телефонам 8 (926)150−56−22, Татьяна или 8 (926)608−52−91, Валентина.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 16:11 +7
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