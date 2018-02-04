В Туле разыскивают пропавшего парня

Туляков просят помочь в поиске пропавшего парня. 23-летний Дмитрий Краснов 31 января уехал на работу из Жуковского в Тулу и до сих пор не вернулся. Его разыскивает семья.

Был одет в синюю куртку с капюшоном и джинсы. Рост 178 см, волосы русые, глаза зелёные, телосложение нормальное, картавит. Если вам что-нибудь известно о местонахождении пропавшего парня, звоните по телефонам 8 (926)150−56−22, Татьяна или 8 (926)608−52−91, Валентина.