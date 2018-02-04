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Юные тульские конькобежцы выступили на массовых соревнованиях «Лед надежды нашей»
Фото Дмитрия Дзюбина.

Юные тульские конькобежцы выступили на массовых соревнованиях «Лед надежды нашей»

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3 февраля по всей России прокатились массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей». Тульская область не стала исключением. В основном, участниками турнира были ребята от семи лет. Спортсменам предстояло пробежать на коньках на скорость 50-метровую дистанцию.

На льду детского конькобежного центра было тесно — юных спортсменов было много и почти все заметно нервничали перед стартом. Поддерживали ребят их семьи: мамы, папы, бабушки и дедушки.

Главным судьей соревнований стал Валерий Васильевич Прусов — председатель Федерации конькобежного спорта Тульской области.

Валерий Прусов

- Коньки в Туле возродились с 2013 года. За это время у нас подготовлено три мастера спорта. На сегодняшний день три наших спортсмена входят в сборную страны: Даниил Базоров, Илья Алексеев и Артём Золотарёв. Мы гордимся ими. Сейчас ребята разъехались по различным турнирам.

Для тренеров соревнования «Лед надежды нашей» — возможность найти будущих чемпионов. Например, талант Данила Базорова тульский тренер Елена Вячеславовна Прусова рассмотрела именно на этом турнире. Тогда Даниил был еще совсем мальчишкой, но тренер уже знала — он станет успешным спортсменом.

Мы поговорили с юными конькобежцами и узнали, кем они хотят стать в будущем.

Фёдор Черенков, 10 лет:

- Я примерно три месяца занимаюсь конькобежным спортом. Сегодня, мне кажется, я выступил хорошо. В соперниках у меня была девочка, я ее победил! Мне очень нравится кататься на коньках и в будущем хочу стать спортсменом.

Ольга Филатова привела на соревнования двух юных конькобежцев — своих детей 12-летнюю Марию и восьмилетнего Мишу.

- Я пробежала хорошо. Мой результат 8,15 сек. Своего соперника я победила. Занимаюсь конькобежным спортом уже четыре года. Мне нравится. У меня есть несколько медалей! В будущем стану спортсменкой.

11-летний Егор Антонов занимается конькобежным спортом второй год. На соревнованиях его поддерживает мама Валентина.

- Я пробежал с результатом 8,42 сек. Считаю, что мне надо тренироваться еще больше, чтобы лучше выступать. Большие победы у меня впереди, буду стараться! Очень хочу стать знаменитым конькобежцем. Мой кумир — Даниил Базоров!

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 17:00 +3
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