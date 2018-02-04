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Городские службы Тулы переведены на круглосуточный режим работы

Городские службы Тулы переведены на круглосуточный режим работы

В режиме нон-стоп работают и главные управления по территориальным округам.

4 февраля в Туле на территории АО «Спецавтохозяйство» глава администрации города Евгений Авилов провел совещание по уборке снега.

В совещании приняли участие заместители главы администрации, начальники главных управлений по территориальным округам, руководители городских предприятий, представители ГИБДД.

Сложные погодные условия внесли коррективы в работу коммунальных служб.

Сейчас все городские службы и главные управления по территориальным округам переведены на круглосуточный режим работы.

Евгений Авилов поручил уделить особое внимание уборке второстепенных улиц, территорий Ленинского района, усилить уборку пешеходных переходов, остановочных павильонов, парковочных карманов, трамвайных путей.

Кроме того, в составе АО «Спецавтохозяйство» работает call-центр, его специалисты обзванивают старост территорий Ленинского района, чтобы оперативно получать информацию о состоянии дорог.

Также глава администрации поручил провести переговоры с тульскими предприятиями для привлечения дополнительной техники для уборки.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 15:00 +1
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