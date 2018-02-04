В Туле на Зеленстрое целый день не работают светофоры

Фото очевидца.

Туляки сообщили в редакцию Myslo, что в Туле на Зеленстрое (на пересечении проспекта Ленина и улицы Генерала Маргелова, а также напротив «Спара») с утра не работают светофоры.

По словам наших читателей, перейти дорогу на противоположную сторону просто опасно: водители отказываются пропускать пешеходов. Также на месте нет и регулировщика.

В единой дежурно-диспетчерской службе заявку приняли и пообещали разобраться с этой проблемой в ближайшее время.