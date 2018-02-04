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В Туле на Зеленстрое целый день не работают светофоры
Фото очевидца.

В Туле на Зеленстрое целый день не работают светофоры

Перейти дорогу теперь для пешеходов серьезная проблема.

Туляки сообщили в редакцию Myslo, что в Туле на Зеленстрое (на пересечении проспекта Ленина и улицы Генерала Маргелова, а также напротив «Спара») с утра не работают светофоры.

По словам наших читателей, перейти дорогу на противоположную сторону просто опасно: водители отказываются пропускать пешеходов. Также на месте нет и регулировщика.

В единой дежурно-диспетчерской службе заявку приняли и пообещали разобраться с этой проблемой в ближайшее время.

вчера, в 17:14 +4
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