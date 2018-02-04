Фото очевидца.
В Туле на Зеленстрое целый день не работают светофоры
Перейти дорогу теперь для пешеходов серьезная проблема.
Туляки сообщили в редакцию Myslo, что в Туле на Зеленстрое (на пересечении проспекта Ленина и улицы Генерала Маргелова, а также напротив «Спара») с утра не работают светофоры.
По словам наших читателей, перейти дорогу на противоположную сторону просто опасно: водители отказываются пропускать пешеходов. Также на месте нет и регулировщика.
В единой дежурно-диспетчерской службе заявку приняли и пообещали разобраться с этой проблемой в ближайшее время.
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