В Туле из-за перекладки теплосетей не будут ходить трамваи в Криволучье

В субботу, 3 февраля, с 5 утра и до полуночи будет ограничено движение трамваев по ул. Плеханова в Туле.

Ограничения связаны с обеспечением безопасности дорожного движения во время перекладки сетей инженерных коммуникаций и замене участка тепловой сети.

Трамваи, обслуживающие маршруты № 3, 7, 9, 10, 13 во время проведения работ будут передвигаться по измененной схеме. Ознакомиться с ней можно здесь.