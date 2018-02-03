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В Туле из-за перекладки теплосетей не будут ходить трамваи в Криволучье

В Туле из-за перекладки теплосетей не будут ходить трамваи в Криволучье

Ограничение движения трамваев связана с ремонтными работами.

В субботу, 3 февраля, с 5 утра и до полуночи будет ограничено движение трамваев по ул. Плеханова в Туле.

Ограничения связаны с обеспечением безопасности дорожного движения во время перекладки сетей инженерных коммуникаций и замене участка тепловой сети.

Трамваи, обслуживающие маршруты № 3, 7, 9, 10, 13 во время проведения работ будут передвигаться по измененной схеме. Ознакомиться с ней можно здесь.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:53 +2
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движение трамваевперекладка теплосетей
Место
Тулаулица Плеханова

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