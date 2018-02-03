В Туле из-за перекладки теплосетей не будут ходить трамваи в Криволучье
Ограничение движения трамваев связана с ремонтными работами.
В субботу, 3 февраля, с 5 утра и до полуночи будет ограничено движение трамваев по ул. Плеханова в Туле.
Ограничения связаны с обеспечением безопасности дорожного движения во время перекладки сетей инженерных коммуникаций и замене участка тепловой сети.
Трамваи, обслуживающие маршруты № 3, 7, 9, 10, 13 во время проведения работ будут передвигаться по измененной схеме. Ознакомиться с ней можно здесь.
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