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Для тульских инвалидов разработан социальный путеводитель

Для тульских инвалидов разработан социальный путеводитель

Брошюра расскажет о том, куда стоит обращаться за помощью в том или ином вопросе.

Сектор по координации работы с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья Тулы подготовил социальный путеводитель для людей с инвалидностью.
 
Брошюра расскажет о том, куда им надо обращаться, чтобы вызвать социальное такси, решить вопрос с получением бесплатных медикаментов, оборудовать пандус и др.
 
О завершении работы над справочником на своей странице рассказал Артем Муницин:
 
– Одним из первых моих поручений в должности сотрудника администрации было «Разработка социального путеводителя для людей с инвалидностью». В конце 2017 года была презентация такого вот информационного буклета, цель которого помочь инвалидам в ориентировании среди множества структур и организаций, оказывающих помощь маломобильным гражданам города Тулы, – рассказал он.
 
Сектор по координации работы с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья находится по адресу: Красноармейский проспект, д.1, тел.55-43-75.
 
 
 
вчера, в 12:44 +3
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