Подвыпившая тулячка украла мобильник у собутыльника

Сотрудники полиции в посёлке Плеханово установили подозреваемую в совершении кражи.

По предварительным данным, злоумышленница решилась на преступление по совместного распития спиртных напитков с потерпевшим.

Когда 22-летний местный житель перестал контролировать ситуацию из-за сильного алкогольного опьянения, 35-летняя собутыльница забрала его мобильный телефон и ушла из квартиры жертвы. Нанесённый ущерб составил 4500 рублей.

Потерпевший обратился в полицию. Стражи порядка быстро установили местонахождение подозреваемой. Она призналась в содеянном. В отделе полиции «Ленинский» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба УМВД по Тульской области.