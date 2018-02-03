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Подвыпившая тулячка украла мобильник у собутыльника

Подвыпившая тулячка украла мобильник у собутыльника

Сотрудники полиции в посёлке Плеханово установили подозреваемую в совершении кражи.

По предварительным данным, злоумышленница решилась на преступление по совместного распития спиртных напитков с потерпевшим.
 
Когда 22-летний местный житель перестал контролировать ситуацию из-за сильного алкогольного опьянения, 35-летняя собутыльница забрала его мобильный телефон и ушла из квартиры жертвы. Нанесённый ущерб составил 4500 рублей. 
 
Потерпевший обратился в полицию. Стражи порядка быстро установили местонахождение подозреваемой. Она призналась в содеянном. В отделе полиции «Ленинский» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба УМВД по Тульской области.
сегодня, в 11:07 +5
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