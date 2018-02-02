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В Туле прошли областные соревнования по легкой атлетике
Фото Федерации легкой атлетики по Тульской области.

В Туле прошли областные соревнования по легкой атлетике

В турнире приняли участие более 400 спортсменов.

В Туле прошли областные соревнования по легкой атлетике, где юные спортсмены (возрастная категория 10-11, 12-13, 14-15 лет) соревновались в спринте на 60 м, прыжках в длину с места и в беге на выносливость. На соревнованиях в отдельных дисциплинах был показан ряд высоких результатов.

В младшей возрастной категории туляк Виталий Виноградов значительно опередил своих конкурентов, пробежав 60 м за 8,15 секунды. Результат позволяет надеяться на успешное выступление юного спортсмена на финальных Всероссийских соревнованиях «Шиповка юных», которые пройдут в дни весенних школьных каникул в Казани.

В средней группе Анна Слукина победила на этой же дистанции, показав 8,17 с. Очередную победу у юношей также одержал Яков Никулин — 7,2 с.

Один из лидеров зимнего российского сезона среди юношей до 16 лет в беге на 800 м — Роман Ряховский — легко пробежал дистанцию за 2 мин. 06,2 с. В марте Роман также примет участие во Всероссийских стартах — сначала на первенстве России среди юношей 2003-2004 г. р. в Пензе, а затем в финальных стартах в Казани.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:44 +1
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