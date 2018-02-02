В Плавске вместе с инспекторами ГИБДД за порядком на дорогах следят дружинники

Фото: отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

Народная дружина действует в районе с 2014 года и насчитывает более 50 человек.

Вместе с инспекторами ГИБДД на территории Плавского района за порядком на дорогах с 2014 года наблюдают члены добровольной народной дружины. Об этом сообщает отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области.

В рядах дружинников более 50 местных жителей граждан, которые оказывают регулярное содействие сотрудникам полиции по обеспечению правопорядка на дорогах, в местах массового скопления людей, в общественных местах.

Полицейские и дружинники регулярно проводят мероприятия по пресечению, предупреждению и профилактике дорожных происшествий – через Плавск проходит трасса М-2 «Крым», движение на участке довольно интенсивное и несоблюдение водителями и пешеходами ПДД может привести к серьезным последствиям.

Совместные рейды проводятся в выходные и праздничные дни, когда концентрация людей и транспортных средств на дороге и в городе максимально высока. Кроме того, дружинники помогают инспекторам выявлять нетрезвых водителей и нарушителей правил перевозки детей.