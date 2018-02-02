новости
новости
Регистрация
В Плавске вместе с инспекторами ГИБДД за порядком на дорогах следят дружинники
Фото: отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

В Плавске вместе с инспекторами ГИБДД за порядком на дорогах следят дружинники

Народная дружина действует в районе с 2014 года и насчитывает более 50 человек.

Вместе с инспекторами ГИБДД на территории Плавского района за порядком на дорогах с 2014 года наблюдают члены добровольной народной дружины. Об этом сообщает отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области.

В рядах дружинников более 50 местных жителей граждан, которые оказывают регулярное содействие сотрудникам полиции по обеспечению правопорядка на дорогах, в местах массового скопления людей, в общественных местах. 

Полицейские и дружинники регулярно проводят мероприятия по пресечению, предупреждению и профилактике дорожных происшествий – через Плавск проходит трасса М-2 «Крым», движение на участке довольно интенсивное и несоблюдение водителями и пешеходами ПДД может привести к серьезным последствиям.

Совместные рейды проводятся в выходные и праздничные дни, когда концентрация людей и транспортных средств на дороге и в городе максимально высока. Кроме того, дружинники помогают инспекторам выявлять нетрезвых водителей и нарушителей правил перевозки детей. 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 19:53 +2
Другие статьи по темам
Событие
народная дружинасоблюдение ПДДинспекторы ГИБДДобеспечение порядка на дорогахУГИБДД УМВД России по Тульской области
Место
Тульская областьПлавск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле сотрудница «Почты России» пять лет присваивала чужие пенсии
В Туле сотрудница «Почты России» пять лет присваивала чужие пенсии
На улице Кирова в Туле снесли старые сараи и гаражи
На улице Кирова в Туле снесли старые сараи и гаражи
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.