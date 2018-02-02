На улице Кирова в Туле снесли старые сараи и гаражи

Фото: пресс-служба администрации Тулы

С начала года на улице Кирова, возле дома №168, проводились работы по сносу и вывозу ветхих и аварийных построек – самодельных сараев и металлических гаражей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Под снос уходили постройки, в отношении которых не было правоустанавливающих документов, а также строения, представлявшие опасность для жизни и здоровья жителей.

С привлечением специализированной коммунальной техники было демонтировано 70 ветхих и аварийных сараев и гаражей. Строительный мусор, оставшийся после проведения работ, полностью вывезен.