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На улице Кирова в Туле снесли старые сараи и гаражи
Фото: пресс-служба администрации Тулы

На улице Кирова в Туле снесли старые сараи и гаражи

Демонтажные работы в Пролетарском районе проходили в течение месяца.

С начала года на улице Кирова, возле дома №168, проводились работы по сносу и вывозу ветхих и аварийных построек – самодельных сараев и металлических гаражей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Под снос уходили постройки, в отношении которых не было правоустанавливающих документов, а также строения, представлявшие опасность для жизни и здоровья жителей.

С привлечением специализированной коммунальной техники было демонтировано 70 ветхих и аварийных сараев и гаражей. Строительный мусор, оставшийся после проведения работ, полностью вывезен.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 19:22 0
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