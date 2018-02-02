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В Туле сотрудница «Почты России» пять лет присваивала чужие пенсии

В Туле сотрудница «Почты России» пять лет присваивала чужие пенсии

Чтобы смягчить наказание, 51-летняя женщина частично возместила причинённый ущерб.

Заместитель прокурора Советского района Тулы утвердил заключение по уголовному делу в отношении 51-летней жительницы областного центра. Она обвиняется в присвоении денежных средств в особо крупном размере.

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, на протяжении почти пяти лет, работая в должности оператора связи 1-го класса отделения почтовой связи №41, женщина вносила ложные сведения в пенсионные поручения и присваивала деньги тульских пенсионеров.

Таким образом она похитила более 1 200 000 рублей, причинив «Почте России» особо крупный ущерб. В ходе следствия обвиняемая возместила 149 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:11 +6
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