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Алексей Дюмин об ОЭЗ «Узловая»: «Мы ищем серьёзных партнёров»

Алексей Дюмин об ОЭЗ «Узловая»: «Мы ищем серьёзных партнёров»

В эти минуты в Тульском кремле проходит пресс-конференция губернатора региона Алексея Дюмина.

Пресс-конференция губернатора приурочена к двухлетию его руководства областью. 
 
В числе прочих вопросов журналисты поинтересовались перспективой развития и потенциалом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Узловая». 
 
– Приоритеты не изменились, изменилось видение проекта реализации ОЭЗ «Узловая». Мы отстаиваем на федеральном уровне необходимость продолжения развития ОЭЗ. Это определенные льготы и финансирование. Не все регионы смогли заполнить площадки и были лишены статуса ОЭЗ, но мы смогли. За полтора года там появилось восемь резидентов, из них три высокотехнологичных. Одно предприятие в ОЭЗ «Узловая» уже работает, выпускает продукцию для газовой отрасли, заменяя в результате импортную.
 
В 2018 году в Узловой должно быть 12 резидентов. Задача резидентов – обеспечить стабильные рабочие места. Поэтому мы стараемся не приглашать всех подряд. Например, мы могли пригласить ещё троих резидентов, но компетентные органы их проверили и поняли, что не стоит с ними сотрудничать. Мы ищем серьёзных партнёров, в которых можно быть уверенными.
вчера, в 14:22 0
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Люди
Алексей Дюмин
Место
Тульская областьУзловский район
Прочее
ОЭЗ Узловая

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