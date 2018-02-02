Алексей Дюмин об ОЭЗ «Узловая»: «Мы ищем серьёзных партнёров»

Пресс-конференция губернатора приурочена к двухлетию его руководства областью.

В числе прочих вопросов журналисты поинтересовались перспективой развития и потенциалом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Узловая».

– Приоритеты не изменились, изменилось видение проекта реализации ОЭЗ «Узловая». Мы отстаиваем на федеральном уровне необходимость продолжения развития ОЭЗ. Это определенные льготы и финансирование. Не все регионы смогли заполнить площадки и были лишены статуса ОЭЗ, но мы смогли. За полтора года там появилось восемь резидентов, из них три высокотехнологичных. Одно предприятие в ОЭЗ «Узловая» уже работает, выпускает продукцию для газовой отрасли, заменяя в результате импортную.

В 2018 году в Узловой должно быть 12 резидентов. Задача резидентов – обеспечить стабильные рабочие места. Поэтому мы стараемся не приглашать всех подряд. Например, мы могли пригласить ещё троих резидентов, но компетентные органы их проверили и поняли, что не стоит с ними сотрудничать. Мы ищем серьёзных партнёров, в которых можно быть уверенными.