Под Новомосковском обнаружено масштабное захоронение солдат в годы ВОВ

фото: tvzvezda.ru

Масштабное захоронение солдат Красной Армии в конце января найдено у деревни Ново-Яковлевка в Тульской области. Солдаты пали в жестоком бою при прорыве из окружения зимой 1941 года, сообщает РИА Новости

Поисковики подняли тела уже 50 бойцов, предположительно, в братской могиле остаются еще 100 человек. Работы проводил поисковый отряд «Штурм» из состава Союза поисковых отрядов (С.П.О.). Также в них участвовали казаки Станичного казачьего общества «Станица «Спасская», казаки Узловского станичного казачьего общества, бойцы поискового отряда «Западный фронт» из Москвы, бойцы поискового отряда «Дон», а также бойцы отряда оперативного реагирования С.П.О.

«Об этом захоронении мы и знать не знали. Начальник разведки нашего отряда Михаил Пятков 3 января сидел и как обычно просматривал доступные документы по боям под Тулой. И случайно увидел сайт, где его заинтересовало интервью с местным жителем деревни Ново-Яковлевка (Новомосковск) Василием Катуковым, который рассказал, что в этих местах есть захоронение бойцов. Шестого января мы уже поехали на разведку, нашли этого дедушку, слава Богу, он жив. Он нас водил на место, показал», — цитирует издание руководителя поискового отряда Михаила Булдакова.

Поскольку захоронение находится на болоте, то зима – самое оптимальное время для проведения работ. Первые останки были найдены 25 января на глубине не более 30 сантиметров. По словам очевидца сражения, тела в вырытой яме лежали заполнили ее до самого верха.

В конце ноября 1941 года 239-я стрелковая дивизия попала в полное окружение под Сталиногорском, это современный Новомосковск. Ситуация была безвыходная. 27 ноября 1941 дивизия прорвала кольцо окружения противника в районе Красное Солнцево и вышла в восточном направлении, оставив тяжёлое вооружение. Вышедшие из окружения бойцы дивизии были передислоцированы в район Пронска. По словам Булдакова, схватка была настолько ожесточенной, что «дело доходило даже до рукопашного боя».

«Немцы отошли, благодаря чему основной части дивизии удалось спастись и выйти… А эти бойцы… это смертники. Они должны были прорвать кольцо и выпустить остальные части. Артиллеристы до последнего в лесу стояли, прикрывали прорыв наших, они, конечно, легли все», — отметил Булдаков.

Вместе с останкам в захоронении были обнаружены части амуниции, в том числе каски, обувь, фрагменты ремней, подсумков и, самое главное, — «смертные» медальоны, в таких солдаты во время войны хранили информацию о себе.

В братской могиле было обнаружено семь медальонов. Одна капсула была пустая, в еще одной вкладыш утрачен полностью. На данный момент у четверых уже семьи установлены, а родственники Васильева, который был обнаружен первым, пока не найдены.

Согласно официальной информации поискового отряда «Штурм», найдены и опознаны:

Заев Ефим Николаевич 1919 года рождения, из Красноярского края;

Сыскович Степан Иванович, 1918 года рождения;

Щетников Григорий Иванович, 1919 года рождения, из Красноярского края;

Синюгин Павел Михайлович, 1921 года рождения, из Курской области;

Васильев Алексей Степанович, 1920 года рождения, из Новосибирской области.

Эти бойцы числились пропавшими без вести.