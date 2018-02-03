новости
новости
Регистрация
Под Новомосковском обнаружено масштабное захоронение солдат в годы ВОВ
фото: tvzvezda.ru

Под Новомосковском обнаружено масштабное захоронение солдат в годы ВОВ

Поисковики подняли тела уже 50 бойцов, предположительно, в братской могиле остаются еще 100 человек.

Масштабное захоронение солдат Красной Армии в конце января найдено у деревни Ново-Яковлевка в Тульской области. Солдаты пали в жестоком бою при прорыве из окружения зимой 1941 года, сообщает РИА Новости.
 
Поисковики подняли тела уже 50 бойцов, предположительно, в братской могиле остаются еще 100 человек. Работы проводил поисковый отряд «Штурм» из состава Союза поисковых отрядов (С.П.О.). Также в них участвовали казаки Станичного казачьего общества «Станица «Спасская», казаки Узловского станичного казачьего общества, бойцы поискового отряда «Западный фронт» из Москвы, бойцы поискового отряда «Дон», а также бойцы отряда оперативного реагирования С.П.О.
 
«Об этом захоронении мы и знать не знали. Начальник разведки нашего отряда Михаил Пятков 3 января сидел и как обычно просматривал доступные документы по боям под Тулой. И случайно увидел сайт, где его заинтересовало интервью с местным жителем деревни Ново-Яковлевка (Новомосковск) Василием Катуковым, который рассказал, что в этих местах есть захоронение бойцов. Шестого января мы уже поехали на разведку, нашли этого дедушку, слава Богу, он жив. Он нас водил на место, показал», — цитирует  издание руководителя поискового отряда Михаила Булдакова.
 
Поскольку захоронение находится на болоте, то зима – самое оптимальное время для проведения работ. Первые останки были найдены 25 января на глубине не более 30 сантиметров. По словам очевидца сражения, тела в вырытой яме лежали заполнили ее до самого верха.
 
В конце ноября 1941 года 239-я стрелковая дивизия попала в полное окружение под Сталиногорском, это современный Новомосковск. Ситуация была безвыходная. 27 ноября 1941 дивизия прорвала кольцо окружения противника в районе Красное Солнцево и вышла в восточном направлении, оставив тяжёлое вооружение. Вышедшие из окружения бойцы дивизии были передислоцированы в район Пронска. По словам Булдакова, схватка была настолько ожесточенной, что «дело доходило даже до рукопашного боя».
 
«Немцы отошли, благодаря чему основной части дивизии удалось спастись и выйти… А эти бойцы… это смертники. Они должны были прорвать кольцо и выпустить остальные части. Артиллеристы до последнего в лесу стояли, прикрывали прорыв наших, они, конечно, легли все», — отметил Булдаков.
 
Вместе с останкам в захоронении были обнаружены части амуниции, в том числе каски, обувь, фрагменты ремней, подсумков и, самое главное, — «смертные» медальоны, в таких солдаты во время войны хранили информацию о себе.
 
В братской могиле было обнаружено семь медальонов. Одна капсула была пустая, в еще одной вкладыш утрачен полностью. На данный момент у четверых уже семьи установлены, а родственники Васильева, который был обнаружен первым, пока не найдены.
 

 
Согласно официальной информации поискового отряда «Штурм», найдены и опознаны:
  • Заев Ефим Николаевич 1919 года рождения, из Красноярского края;
  • Сыскович Степан Иванович, 1918 года рождения;
  • Щетников Григорий Иванович, 1919 года рождения, из Красноярского края;
  • Синюгин Павел Михайлович, 1921 года рождения, из Курской области;
  • Васильев Алексей Степанович, 1920 года рождения, из Новосибирской области.
Эти бойцы числились пропавшими без вести.
вчера, в 13:14 +12
Другие статьи по темам
Событие
братское захоронение
Место
Тульская областьНовомосковск
Прочее
пропавший без вести

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле сжигают опасные медицинские отходы класса Б прямо в жилом секторе
В Туле сжигают опасные медицинские отходы класса Б прямо в жилом секторе
Для тульских инвалидов разработан социальный путеводитель
Для тульских инвалидов разработан социальный путеводитель
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.