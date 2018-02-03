В Туле залатают ямы на восьми улицах

Пресс-служба администрации Тулы напоминает, что ремонт можно проводить литым асфальтобетоном при температуре воздуха до -10 градусов Цельсия.

Заместитель главы администрации - начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин проинспектировал работы по ямочному ремонту в Туле.

В субботу, 3 февраля, работы выполняют специалисты подрядных организаций: МКУ «Сервисный центр», ООО «КС-Строй», ООО «Каскад» по следующим адресам:

- ул. Демидовская плотина,

- ул. Ложевая,

- ул. Маршала Жукова,

- Крестовоздвиженская площадь,

- ул. М. Тореза,

- ул. Л. Толстого,

- проезд от ул. Рязанской до Новомосковского шоссе,

- ул. Октябрьская.

Пресс-служба администрации Тулы напоминает, что аварийно-восстановительный ремонт можно проводить литым асфальтобетоном при температуре воздуха до -10 градусов Цельсия. Дорожные работы допустимо выполнять при небольших осадках. Температура литого асфальта составляет 250 градусов, поэтому незначительная влага испаряется. По ГОСТу водопроницаемость литого асфальта составляет 0,2%, то есть два грамма на один кг литой смеси. Это свойство не дает асфальту разрушаться. Гарантийный срок такого ремонта – один год. Бригады будут продолжать работы также в новогодние праздники, начиная с 3 января. Напомним, список объектов формируется по обращениям граждан, предписаниям ГИБДД и в ходе обследования улично-дорожной сети города.