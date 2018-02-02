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Метеопредупреждение: на Тулу идёт мощный циклон с ледяным дождём и ветром

Метеопредупреждение: на Тулу идёт мощный циклон с ледяным дождём и ветром

Сотрудники регионального ГУ МЧС призывают жителей быть особенно внимательными и соблюдать правила безопасности.

По прогнозу Гидрометцентра России, в ближайшие дни на территории Тульской области ожидается циклон с мокрым снегом и дождём. Возможен гололёд, образование снежных накатов, налипание мокрого снега на провода и деревья, порывы ветра до 20 метров в секунду

Для предупреждения возможных заторов на трассах сотрудниками областного ГУ МЧС организована уборка дорожного полотна с применением спецтехники. Трассы М-2 «Крым» и М-4 «Дон» оборудованы 14 видеокамерами для мониторинга автомобильного движения в круглосуточном режиме. В готовности находятся восемь мобильных пунктов обогрева.

Сотрудники МЧС напоминают жителям региона основные правила безопасности:

  • Водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.
  • Будьте осторожны при движении по мостам, многоуровневым пересечениям проезжих частей и развязкам, где дорожное полотно промерзает быстрее всего. Заранее снижайте скорость, приближаясь к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам.
  • Прежде чем выехать на личном автомобиле, убедитесь в соответствии состояния резины условиям дорожного покрытия.
  • Пешеходам при гололедице стоит отказаться от сапог на высоком каблуке в пользу обуви на мягкой рифленой подошве. Верхняя одежда не должна сковывать движений и затруднять обзор капюшонами и воротниками.
  • Не носите в руках сумки на длинных ручках, особенно тяжелые, так как они смещают центр тяжести и делают походку неустойчивой. Старайтесь не держать руки в карманах.
  • По улицам, покрытым слоем льда, передвигайтесь медленно. Старайтесь избегать обледенелых участков, идите по песку, который рассыпают на улицах. Обходите все места с наклонной поверхностью.

При возникновении чрезвычайных ситуаций срочно обращайтесь в Единую службу спасения по телефонам 01 и 112.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 18:37 +6
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