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Туляков приглашают получить профессию инспектора ГИБДД

Туляков приглашают получить профессию инспектора ГИБДД

Срок обучения специалистов по обеспечению безопасности дорожного движения составляет пять лет.

Туляки могут подать документы на обучение в «Орловском юридический институт МВД России имени В. В. Лукьянова». Об этом сообщает отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области.

Институт проводит прямой набор кандидатов на обучение по специализации «сотрудник подразделения по обеспечению безопасности дорожного движения». Срок обучения – пять лет.

Основное отличие и преимущество прямого набора – сокращение дистанции между абитуриентом и образовательной организацией. Кандидат может заполнить и подать необходимые документы для поступления дистанционно на сайте вуза, без личного присутствия.

При этом абитуриент, поступающий по прямому набору, заключает контракт о прохождении службы на срок не менее пяти лет по окончанию института в любом территориальном органе полиции на территории России.

Подробную информацию можно получить на официальном сайте института. 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 18:36 +3
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