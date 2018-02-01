На улице Советской в Туле частично ограничат парковку
Причина – работы по обустройству дорожных знаков и ограничительных столбиков.
Как сообщает пресс-служба администрации Тулы со ссылкой на управление по транспорту и дорожному хозяйству, в центре города временно ограничат парковку.
В связи с производством работ по обустройству дорожных знаков и ограничительных столбиков на парковке возле дома № 59 по улице Советской будет ограничена на сутки – с 21.00 1 февраля до 21.00 2 февраля.
Другие статьи по темам
Место