новости
новости
Регистрация
На улице Советской в Туле частично ограничат парковку

На улице Советской в Туле частично ограничат парковку

Причина – работы по обустройству дорожных знаков и ограничительных столбиков.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы со ссылкой на управление по транспорту и дорожному хозяйству, в центре города временно ограничат парковку.

В связи с производством работ по обустройству дорожных знаков и ограничительных столбиков на парковке возле дома № 59 по улице Советской будет ограничена на сутки – с 21.00 1 февраля до 21.00 2 февраля.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 19:19 +2
Другие статьи по темам
Событие
парковкаограничение парковкиостановка и стоянка транспортапарковка в центре Тулы
Место
Тулаулица Советская

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Прокуратура Тульской области уменьшила задолженность по зарплате на 53 млн рублей
Прокуратура Тульской области уменьшила задолженность по зарплате на 53 млн рублей
Туляков приглашают получить профессию инспектора ГИБДД
Туляков приглашают получить профессию инспектора ГИБДД
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.