На улице Советской в Туле частично ограничат парковку

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы со ссылкой на управление по транспорту и дорожному хозяйству, в центре города временно ограничат парковку.

В связи с производством работ по обустройству дорожных знаков и ограничительных столбиков на парковке возле дома № 59 по улице Советской будет ограничена на сутки – с 21.00 1 февраля до 21.00 2 февраля.