Травмцентр в Киреевской ЦРБ возобновил свою работу после ремонта

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В 2017 году в травмцентре пролечено около 600 человек, более 70 из них — пострадавшие в ДТП.

31 января в Киреевской центральной районной больнице после капитального ремонта открылся травматологический центр. Обновленное отделение посетил министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков.



В травмцентре заменены окна, двери, полы, отопительная система и система канализации. Он рассчитан на 25 коек.

Министр осмотрел отремонтированные одноместные, двухместные и трехместные палаты, врачебные и процедурные кабинеты. Также Андрей Третьяков пообщался с медперсоналом и пациентами отделения.

– Это очень важное и долгожданное событие. В том числе и потому, что отделение принимает пострадавших в ДТП на федеральной трассе М-4 «Дон». Оно оснащено всем необходимым оборудованием. А самое главное — в центре есть квалифицированный персонал, который всегда готов оказать качественную экстренную травматологическую помощь. Наша задача — снизить смертность в результате ДТП, — подчеркнул Андрей Третьяков.

В 2017 году в травмцентре было пролечено около 600 человек, более 70 из них — пострадавшие в ДТП.