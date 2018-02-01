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Травмцентр в Киреевской ЦРБ возобновил свою работу после ремонта
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Травмцентр в Киреевской ЦРБ возобновил свою работу после ремонта

В 2017 году в травмцентре пролечено около 600 человек, более 70 из них — пострадавшие в ДТП.

31 января в Киреевской центральной районной больнице после капитального ремонта открылся травматологический центр. Обновленное отделение посетил министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков. 

В травмцентре заменены окна, двери, полы, отопительная система и система канализации. Он рассчитан на 25 коек.

Министр осмотрел отремонтированные одноместные, двухместные и трехместные палаты, врачебные и процедурные кабинеты. Также Андрей Третьяков пообщался с медперсоналом и пациентами отделения.

– Это очень важное и долгожданное событие. В том числе и потому, что отделение принимает пострадавших в ДТП на федеральной трассе М-4 «Дон». Оно оснащено всем необходимым оборудованием. А самое главное — в центре есть квалифицированный персонал, который всегда готов оказать качественную экстренную травматологическую помощь. Наша задача — снизить смертность в результате ДТП, — подчеркнул Андрей Третьяков.

В 2017 году в травмцентре было пролечено около 600 человек, более 70 из них — пострадавшие в ДТП.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:36 +1
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