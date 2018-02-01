Прокуратура Тульской области уменьшила задолженность по зарплате на 53 млн рублей

Фото: пресс-служба прокуратуры Тульской области

В областной прокуратуре состоялось расширенное заседание коллегии, посвящённое подведению итогов работы за 2017 год.

В мероприятии принял участие губернатор Алексей Дюмин, прокурор Тульской области Александр Козлов, члены правительства, руководители и сотрудники силовых ведомств региона.

За год тульскими прокурорами выявлено более 57000 нарушений, внесено 8500 представлений, направлено в суд более 5500 заявлений на сумму свыше 250 млн рублей. К административной и дисциплинарной ответственности привлечено свыше 9000 лиц. По материалам проверок возбуждено 160 уголовных дел.

Самой «результативной» стала сфера экономики – там выявлено и пресечено более 21000 нарушений закона. Внесено свыше трёх тысяч представлений, в суд направлено 1614 исков на сумму свыше 21 млн рублей. Прокуроры добились погашения задолженности по налогам и сборам на сумму свыше 105 млн рублей.

На втором месте – сфера ЖКХ. Там пресечено свыше 8000 нарушений закона, внесено 1500 представлений, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено около 2000 лиц. В суд направлено 760 исков.

Для ликвидации задолженности по заработной плате в суды было направлено 2500 заявлений на сумму 112 млн рублей, внесено 207 представлений, к административной и дисциплинарной ответственности привлечено 315 лиц, возбуждено 4 уголовных дела. Благодаря этим мерам сумму задолженности удалось снизить с 54 млн рублей до 497 тысяч.

В сфере противодействия коррупции прокуратурой пресечено свыше 2000 нарушений закона, внесено более 1100 мер прокурорского реагирования, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено более 500 человек, взыскано административных штрафов на сумму 1,6 млн рублей, возмещен ущерб в размере свыше 1,3 млн рублей, возбуждено 14 уголовных дел.